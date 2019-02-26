РИАМО - 26 фев. В Подмосковье на создание инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет израсходовано 160 миллиардов рублей, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«Общая инфраструктура по обращению с отходами по новому стандарту, о котором говорил президент, в Московской области будет стоить 160 миллиардов рублей. В первую очередь, это мусоросортировочные комплексы. Их 13, из них девять уже приведены под новый стандарт», – сказал Хромушин.

По его словам, эта сумма учитывает стоимость 12 комплексов переработки отходов и четырех заводов по термической переработке мусора.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Кроме того, для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.