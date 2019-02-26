РИАМО - 26 фев. Сотрудники столичной полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В ходе личного досмотра после получения посылки, отправленной из страны ближнего зарубежья, у 31-летнего приезжего обнаружили пять блистеров в количестве 100 таблеток, которые содержат сильнодействующее вещество метандиенон», – говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили еще пять блистеров по 100 таблеток с сильнодействующим веществом станозололом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.