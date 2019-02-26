РИАМО - 26 фев. Власти Москвы организуют предпрофессиональную подготовку школьников в инженерных, медицинских и IT-классах и создадут условия для профессионального роста учителей в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что прошлогодние результаты ЕГЭ и всероссийских олимпиад показали, как выросло качество знаний московских школьников. Они впервые завоевали больше половины дипломов победителей. По словам мэра, это и результат реформ в образовании.

«Вот несколько проектов на этот год. Дальнейшее развитие «Московской электронной школы». Предпрофессиональная подготовка школьников в инженерных, медицинских, с нового учебного года - IT-классах. Будем создавать условия для профессионального роста учителей. И, конечно, важно поспевать за растущим городом: строить новые детсады и школы», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Проекту «Московская электронная школа» уже больше двух лет. Он включает библиотеку электронных учебных материалов и единый электронный дневник. МЭШ объединяет традиционные школьные методики и современные цифровые технологии. Родители могут в режиме реального времени следить за успеваемостью ребенка с помощью электронного журнала и дневника.