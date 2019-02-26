РИАМО – 26 фев. Индивидуальный предприниматель из городского округа Ступино выплатит штраф за перемещение рыбной продукции на территории рынка без соответствующей документации, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее в управление поступили материалы из ОМВД России по городскому округу Ступино о нарушении ветеринарного законодательства РФ, выявленного при проведении проверки территории нового рынка, расположенного в городе Ступино, индивидуальным предпринимателем Л. Пасовой (ИП Пасова Л.С). Предприниматель осуществляет деятельность по реализации продукции животного происхождения на месте Б-25 территории нового рынка.

«Индивидуальный предприниматель допустил перемещение (перевозку) живой охлажденной рыбы (карп, карась, осетр, белый амур, толстолобик, щука, форель, семга, кефаль) для последующей реализации без оформления ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением требований ветеринарных правил при перевозке подконтрольной продукции», – отмечается в сообщении.

В феврале 2019 года за выявленные нарушения управлением Пасова привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.