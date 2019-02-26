РИАМО - 26 фев. В уборке территорий подмосковного Серпухова после обильных снегопадов задействовано более 55 единиц техники и 159 человек, коммунальные и дорожные службы ведут круглосуточную очистку улиц и тротуаров, сообщается на сайте администрации городского округа.

«На сегодняшний день в уборке территорий городского округа Серпухов задействовано более 55 единиц техники, а также 159 человек. Из них: МБУ «Комбинат благоустройства» - 15 единиц техники и 87 человек, ГБУ «Мосавтодор» – 17 единиц и 25 человек, МБУ «Благоустройство» – 14 единиц техники и 45 человек, «Благодор» девять единиц и два человека», - говорится в сообщении.

Помимо очистки дорог и тротуаров от снега и слякоти, коммунальные службы также посыпают пешеходные зоны песко-соляной смесью.

В Подмосковье во вторник установилась облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха днем повысится до плюс 4 градусов. В течение дня ожидаются небольшие осадки.