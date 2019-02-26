РИАМО - 26 фев. Застолье в Раменском закончилось поножовщиной, подозреваемый задержан, потерпевшего доставили в больницу, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Накануне утром в Раменском на улице Красноармейская бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в больницу доставили и госпитализировали гражданина Средней Азии 1971 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции доставлен мужчина 1991 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, заключил представитель пресс-службы.