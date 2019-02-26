РИАМО – 26 фев. В Одинцове нарушили порядок проведения электронного аукциона на закупку в 2019 году работ по содержанию линий уличного освещения, говорится в сообщении пресс-службы управления УФАС России по Московской области.

Ранее была рассмотрена жалоба ООО «Тенкос» на действия МБУ области «Благоустройство и озеленение» сельского поселения Горское Одинцовского городского округа и МКУ «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципального района Московской области» при проведении электронного аукциона на закупку в 2019 году работ по содержанию линий уличного освещения территорий населенных пунктов.

«Согласно доводу жалобы, учреждения неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий МБУ «Благоустройство и озеленение» и МКУ «Центр муниципальных закупок Одинцовского муниципального района Московской области» и признало жалобу ООО «Тенкос» обоснованной.

«Также Московское областное УФАС России выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений», – заключается в материале.