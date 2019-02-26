РИАМО - 26 фев. На участке автомобильной дороги МКАД – поселок Коммунарка в столице рабочие завершили монтаж пролетных строений эстакады, ее протяженность составляется более 440 метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершили монтаж пролетных строений эстакады левоповоротного съезда с Калужского шоссе в сторону области на участке от МКАД до поселка Коммунарка. В настоящее время ведется пескоструйная обработка поверхностей, сварочные работы, крепление болтовых соединений», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Пролетные строения смонтированы на участке между второй и пятой опорами. Ведутся подготовительные работы для гидроизоляции подпорных стенок. Продолжаются работы по сооружению тоннеля, по перекладке инженерных коммуникаций.

Направленный левоповоротный эстакадный съезд обеспечит выезд с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону области под две полосы движения. Протяженность эстакады – 440,6 метра.

Автомобильная дорога МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт «Остафьево» обеспечит более удобные транспортные связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новомосковском округе Москвы, выезд к аэропорту «Остафьево».

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу, внутриквартальные дороги новой Москвы реконструировать, приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам», – уточнил Бочкарев.