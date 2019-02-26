РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 фев. Председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко дала положительную оценку работе страховых поверенных в Красногорской городской больнице №1, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

С начала текущего года в Красногорской горбольнице №1 работают постоянные страховые представители первого уровня страховой компании «ВТБ Медицинское страхование». Их работу в ходе совместного рабочего визита оценили Наталья Стадченко, а также первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева, первый зампред комитета по охране здоровья Наталья Санина, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный, министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, представители ФОМС.

«Пообщавшись с людьми, которые посещают поликлинику, мы увидели, что население знает свои страховые компании – при необходимости обращается к ним за консультацией. Те, кто здесь работают многое делают для того, чтобы оперативно решать все вопросы, которые возникают у пациентов, и многое делают, чтобы диспансеризация проходила комфортно и быстро – в течение одного дня», – сказала Стадченко.

По ее словам, еще есть над чем работать и страховым медицинским организациям, и самой поликлинике.

«Например, из тех 23 тысяч граждан, которые были проинформированы страховой компанией о диспансеризации в прошлом году (2018 – ред.), 8 тысяч человек пришлось информировать повторно. Это говорит о том, что не все охотно идут на профилактику. Страховщики должны проводить анкетирование, знать контингент застрахованных, предстоит еще большая работа над способами мотивации к здоровому образу жизни», – отметила глава ФОМС.

Стадченко подчеркнула, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» к 2024 году страховые медицинские представители должны проинформировать каждого застрахованного гражданина о необходимости диспансеризации или о необходимости профилактических осмотров и добиться их явки на профилактические мероприятия.

«В Московской области в 2018 году подлежали диспансеризации более 1,5 миллиона человек. Охват индивидуального информирования составил 100 %. А прошли диспансеризацию более 1,1 миллиона человек (76,6 %). Это выше, чем по России в целом (74,7 %)», – отмечается в сообщении.