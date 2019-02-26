РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 фев. Председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко дала положительную оценку работе страховых поверенных в Красногорской городской больнице №1, говорится в сообщении пресс-службы фонда.
С начала текущего года в Красногорской горбольнице №1 работают постоянные страховые представители первого уровня страховой компании «ВТБ Медицинское страхование». Их работу в ходе совместного рабочего визита оценили Наталья Стадченко, а также первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева, первый зампред комитета по охране здоровья Наталья Санина, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный, министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, представители ФОМС.
По ее словам, еще есть над чем работать и страховым медицинским организациям, и самой поликлинике.
«Например, из тех 23 тысяч граждан, которые были проинформированы страховой компанией о диспансеризации в прошлом году (2018 – ред.), 8 тысяч человек пришлось информировать повторно. Это говорит о том, что не все охотно идут на профилактику. Страховщики должны проводить анкетирование, знать контингент застрахованных, предстоит еще большая работа над способами мотивации к здоровому образу жизни», – отметила глава ФОМС.
Стадченко подчеркнула, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» к 2024 году страховые медицинские представители должны проинформировать каждого застрахованного гражданина о необходимости диспансеризации или о необходимости профилактических осмотров и добиться их явки на профилактические мероприятия.
«В Московской области в 2018 году подлежали диспансеризации более 1,5 миллиона человек. Охват индивидуального информирования составил 100 %. А прошли диспансеризацию более 1,1 миллиона человек (76,6 %). Это выше, чем по России в целом (74,7 %)», – отмечается в сообщении.
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