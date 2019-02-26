РИАМО – 26 фев. Житель Коломенского городского округа в ссоре ударил супругу самодельным электрошокером, от полученных травм женщина скончалась, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Следственным отделом по Коломне в отношении 68-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью статьи 105 УК РФ «Убийство».

«По предварительным данным следствия, 24 февраля 2019 года в одном из частных домов в Коломенском городском округе между мужчиной и его супругой произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый причинил своей 63-летней супруге удар электрическим током, используя самодельный электроприбор, подключенный в электрическую сеть. От полученных травм женщина скончалась на месте», – отмечается в сообщении.

На допросе мужчина дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления.

«В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – заключается в материале.