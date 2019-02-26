РИАМО – 26 фев. Подмосковная Руза попала в пятерку рейтинга малых городов для путешествий на 8 Марта, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

«Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский в Ярославской области, Бахчисарай в Крыму, Байкальск в Иркутской области и Руза в Московской области входят в первую пятерку популярных у туристов малых городов для поездок на праздник 8 Марта», – отмечается в сообщении.

Кроме того, с 4 по 10 марта пройдет Масленичная неделя, которую с размахом отмечают в городах «Золотого кольца России» – Суздале и Переславле-Залесском.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в малых городах на праздничные выходные марта на 1,5-3 дня и тратят на проживание в отелях и домах от 1,6 до 5,3 тысячи рублей на семью в сутки.

Дешевле всего проживание в мартовский праздник обходится в Крыму, дороже – в Подмосковье.