РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Спортсмен-инструктор школы олимпийского резерва по лыжным гонкам из Подольска Кристина Кускова примет участие во Всемирной студенческой универсиаде в Красноярске, сообщила «РИАМО в Подольске» директор спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам в городском округе Подольск Таисия Ефимова.

«От Подольска в сборную России вошла спортсмен-инструктор школы олимпийского резерва по лыжным гонкам Кристина Кускова 2000 года рождения. Решающим аргументом в ее пользу стала победа Кусковой на всероссийских отборочных соревнованиях на Всемирную студенческую универсиаду, где она завоевала золотую медаль в гонке на 10 километров. В настоящее время она уже в Красноярске вместе со сборной, так как спортсменам нужно время для акклиматизации и подготовки», – сказала Ефимова.

На XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске, в составе сборной России выступят 23 подмосковных спортсмена. На универсиаде разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 3 тысяч спортсменов из 50 стран мира.