РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 фев. В поселении Малаховка Люберец неизвестная девушка подобрала выпавшую у мужчины банковскую карту и расплатилась ее за продукты, сейчас владелец карты ее разыскивает, сообщила «РИАМО в Люберцах» жена пострадавшего Ольга.

Инцидент произошел 25 февраля.

«Муж выронил банковскую карту в магазине «Магнит» по адресу: поселение Малаховка, Быковское шоссе, дом №25, а неизвестная девушка подобрала ее и расплатилась за свои покупки. Сейчас мы ее разыскиваем», – сказала Ольга.

Она добавила, что женщина успела потратить 520 рублей, после этого карту заблокировали. Заявление в полицию ее супруг пока не подавал.

Ольга просит всех, кто располагает информацией о данной женщине, написать ей в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте».