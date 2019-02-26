РИАМО - 26 фев. В Московской области предложили создать центр оценки квалификации участников в отрасли обращения с отходами, он позволит решить проблему с отсутствием квалифицированного персонала на полигонах, сообщила во вторник в ходе заседания регионального правительства председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по региону Лилия Белова.



«Мы отмечаем, что на большинстве объектов (полигонов твердых коммунальных отходов - ред.) отсутствует квалифицированный персонал, понимающий необходимость перехода на новый экологический стандарт. Мы предлагаем создать центр оценки квалификации участников в отрасли обращения с отходами, чтобы решить эту проблему», - сказала Белова.

Она отметила, что необходимо ускорить темпы строительства инфраструктуры по переработке отходов.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Кроме того, для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.