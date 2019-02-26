РИАМО – 26 фев. Неизвестный угнал иномарку стоимостью порядка 5 миллионов рублей с автостоянки на юго-западе столицы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 25 февраля в службу «02» поступило сообщение о краже машины по адресу: улица Профсоюзная, дом 129А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 21:00 19 февраля по 20:20 25 февраля с территории охраняемой подземной парковки ТЦ по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил 5,6 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.