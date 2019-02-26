РИАМО – 26 фев. Жительница подмосковных Химок незаконно зарегистрировала 16 иностранных граждан в своей квартире, но места для временного проживания им не предоставила, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ участковые уполномоченные УМВД России по городскому округу Химки проверили квартиру на улице Лавочкина.

«Полицейские установили, что 32-летняя местная жительница поставила на миграционный учет 16 уроженцев ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставила. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ», – говорится в сообщении.

Подозреваемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.