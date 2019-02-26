РИАМО - 26 фев. На территории парка «Остров мечты» в столице началась пересадка многолетних деревьев, более 200 деревьев пересадят на новые места, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«Специалисты по озеленению пересадят более 200 крупномерных деревьев хвойных и лиственных пород, среди которых ели, лиственницы, липы, березы, клены и рябины. Возраст растений – от 25 до 45 лет, их высаживали еще во времена благоустройства бывшего парка имени 60-летия Октября, на территории которого расположен «Остров мечты»», – отмечается в сообщении.

Сейчас деревья достигают 15 метров в высоту. Работы по пересадке пройдут в парке, начиная с последней недели февраля до середины марта.

Посадка деревьев осуществляется с комом земли: для качественной приживаемости на новом месте дереву требуется большое количество корней. Сохранить основную корневую массу и не травмировать ее возможно лишь в армированном земляном коме. Эксперты считают, что необходимый диаметр кома должен составлять не менее десяти диаметров ствола в основании дерева, − в этом случае посадка пройдет максимально безболезненно для крупномеров.

При планировании пересадки ландшафтные архитекторы учитывают сезонный фактор. Формирование и сохранение земляного кома у растений высотой более 5 метров возможно только при минусовых температурах, поэтому большинство деревьев сажают зимой. Комфортная температура воздуха для пересадки – от минус 10 до 0 градусов.

«Выбирая время пересадки, мы ориентируемся в первую очередь на погодные условия. Зимний сезон идеально подходит для работы с так называемыми крупномерами – большими, сформированными деревьями. Именно в холодное время года они находятся в состоянии покоя: зимой остановлено сокодвижение, жизненные процессы деревьев замедлены», – дополнил руководитель проекта по ландшафтному строительству «Остров мечты» Игорь Палагин.

Специалисты уверены в приживаемости каждого дерева: для этого они проводят полный комплекс агротехнических мероприятий.

Концепция благоустроенного природного парка общей площадью 44 гектара разработана совместно с итальянским архитектурным бюро Land Milano с учетом мировых тенденций ландшафтного дизайна. Ландшафтный парк будет включать в себя спортивные и детские игровые площадки, беговые и велодорожки, экстрим-парк, открытый кинотеатр, искусственный водоем с фонтанами и другие зоны для активного проведения досуга и отдыха.

Специалисты по ландшафтному строительству проводят комплекс работ по озеленению парка. Сохранив около 7 тысяч деревьев на территории бывшего парка имени 60-летия Октября, весной они высадят новую партию зеленых насаждений. Для весенней посадки закупают 3 тысячи новых деревьев и более 30 тысяч кустарников.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов.