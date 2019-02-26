РИАМО – 26 фев. Сотрудники полиции в подмосковном Егорьевске задержали местного жителя, подозреваемого в краже сотового телефона, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Егорьевск поступило сообщение от местного жителя о краже сотового телефона из дома, расположенного на улице Шатурская. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 30-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.