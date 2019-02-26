РИАМО - 26 фев. Власти Москвы согласовали проведение мероприятий по адаптации для инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности молочно-раздаточного пункта в детской городской поликлинике №125 на северо-востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта молочно-раздаточного пункта детской городской поликлиники №125.

«На северо-востоке столицы будет произведен комплекс мероприятий, обеспечивающих безбарьерный доступ маломобильных групп населения во встроенно-пристроенные помещения молочно-раздаточного пункта детской городской поликлиники №125. Помещения расположены на первом этаже двенадцатиэтажного многоквартирного дома», - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектными решениями предусматривается ремонт входной группы, а именно обновление покрытия площадки и ступеней, установка ограждений и устройство козырька над входом. Кроме того, предполагается демонтаж существующих и размещение новых перегородок, замена дверей и внутренней отделки в отдельных помещениях.

Капитальный ремонт помещений включает в себя окраску по подготовленной поверхности потолков и стен, а также восстановление потолочных плит и укладку линолеума.