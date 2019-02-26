РИАМО - 26 фев. Столичная полиция по разным каналам получила 25 февраля порядка 40 сообщений об угрозах взрывов более чем на 130 объектах в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Для проверки анонимных сообщений в городе было проверено более 130 объектов, для чего было эвакуировано более 8 тысяч человек», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Он добавил, что анонимы сообщили о минировании в Москве около 70 отделений крупного российского банка, Мосгорсуда и нескольких районных судов, всех городские ТЭЦ, пяти торговых центров, отделения одной из столичных энергетических компаний и несколько почтовых отделений.

«Ни по одному сигналу угроза не подтвердилась», - подчеркнул собеседник.

Масштабная волна звонков о якобы минировании зданий прокатилась по Московскому региону за последний месяц. Только 5 февраля экстренные службы получили более 500 анонимных сообщений об угрозах взрыва.

Начальник столичного главка полиции Олег Баранов ранее отметил, что в 2018 году возбуждено 170 уголовных дел по фактам ложных минирований зданий в столице. Сообщения об угрозах взрыва поступают из-за рубежа.