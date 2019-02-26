РИАМО – 26 фев. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве знакомого в одном из суши-баров на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«По данным следствия, вечером 25 февраля обвиняемый, находясь в помещении суши-бара, расположенного в торговом центре по улице Старокачаловская в Москве, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес удар ножом в область грудной клетки ранее знакомому 24-летнему парню. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте», – сказала собеседник агентства.

Она уточнила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.

«В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – заключила Иванова.