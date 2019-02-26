РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Воспитанники Дворца культуры «Октябрь» Подольска стали победителями и призерами всероссийского конкурса вокалистов «Фортиссимо» в Туле, сообщается в группе «Дворец культуры «Октябрь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Воспитанники академического отделения музыкально-хоровой студии «Радуга» и вокального коллектива Дворца культуры «Октябрь» Подольска 25 февраля участвовали во всероссийском конкурсе вокалистов «Фортиссимо» в Туле. От музыкально-хоровой студии первое место заняла Елизавета Селиванова, второе – Манвел Тамасян, третье – Мария Матина и Камила Солис-Бестужева, а четвертое – Вероника Фильчагина», – говорится в сообщении.

От вокального коллектива ДК «Октябрь» первое место получил дуэт Евы Даниловой и Дарьи Вуйчик, второе место – Ева Данилова, а четвертое – Ирина Ткаченко.