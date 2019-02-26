РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В семи домах микрорайона Климовск Подольска 1 марта временно отключат свет из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники подольского производственного отделения филиала АО «Мособлэнерго» будут проводить в пятницу, 1 марта, внеплановые работы. В связи с этим на время выполнения ремонта – с 9:00 до 15:00 – будет приостановлена подача электроэнергии по следующим адресам в микрорайоне Климовск: улица Школьная, дома №№43А и 49; улица Садовая, дома №№22, 24, 26, 28 и 30», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.