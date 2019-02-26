РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Жители микрорайона Южный Подольска остались без холодной воды, им неизвестны точные причины отключения водоснабжения, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Вечером 25 февраля в микрорайоне Южный отключили холодную воду, во вторник утром воду подвозили к трем домам в бочках.

«Южный поселок без холодной воды, жителям не говорят и на сайте администрации не пишут, когда будет вода. Знаем только по слухам, что произошла какая-то авария, сгорел кабель, питающий насосы для подачи воды, но это все неофициально. Привозили, оказывается, воду в цистернах, а мы даже не знали», – сказала свидетель.

По словам сотрудника администрации, авария действительно произошла из-за кабеля.

«В настоящее время проблема устранена, идет подача воды в резервуары», – сказал представитель администрации.