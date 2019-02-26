Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ 10 вопросов | Пройден 36 раз Госдума предложила штрафовать СМИ за распространение фейковых новостей. Сможете ли вы отличить фейк от реального заголовка? Начать тест

Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (1/10) Дерзкое похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи стало самой обсуждаемой новостью этой зимы. Какого заголовка не было в СМИ? Фото © Третьяковка ограничила доступ на выставку Куинджи жителям Крыма Во время похищения картины Куинджи из гардероба Третьяковки также вынесли дорогую шубу Госдума предложила чипировать все произведения искусства, которые хранятся в российских музеях

Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (2/10) В начале года жители Московского региона обнаружили на полках супермаркетов девяток яиц. Какой заголовок является фейковым? Фото pikabu.ru © Кроме «девятка» яиц покупатели заметили «похудевшее» молоко, крупу и шоколад Требуху вместо мяса стали подкладывать в лотки в московских супермаркетах Минпромторг и ФАС отказались считать девяток яиц обманом покупателя

Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (3/10) Зима-2019 преподнесла немало сюрпризов. Какая новость о погоде – фейк? Фото Александр Манзюк © РИАМО Снегопад в конце января в Москве установил рекорд века 5 февраля стал самым теплым днем в Москве за весь зимний сезон Сурок из Московского зоопарка пообещал москвичам весну 1 марта

Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (4/10) Какой новости о московских парковках не было в последнее время? Фото © РПЦ связала снижение популярности храмов в центре Москвы с платными парковками Водители автопарка управделами президента пожаловались на дорогую парковку в центре Власти Москвы планируют запретить парковку в центре Москвы для автомобилей стоимостью меньше миллиона рублей

Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (5/10) Прошедший год стал настоящим прорывом в строительстве Московского метрополитена. Какого заголовка не было в СМИ? Фото сайт мэра Москвы © 17 новых станций метро открылось в Москве за 2018 год Жители севера Москвы получили сразу три новых станции - «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую» Жители Капотни, не получив метро в 2018 году, настаивают на запуске «водного такси» по Москве-реке

Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (6/10) Переход Подмосковья на раздельный сбор мусора стал одной из главных тем 2019 года. Найдите заголовок, которого не могло появиться. Фото Николай Корешков © РИАМО Синий и серый пластиковый контейнер помогут жителям разобраться, куда отправить мусор Жителям подмосковной Кубинки придется разбирать мусор не на две фракции, а на пять Переработка мусора из «чистого» контейнера даст новую жизнь пластиковым бутылкам и макулатуре

Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (7/10) Подмосковье за последние годы выбилось в лидеры по производству сыра. Чего не было в сырных делах области? Фото Николай Корешков © РИАМО Подмосковный фермер 9 раз пытался передать Владимиру Путину именной сыр, но его отобрала и съела охрана Сыр из молока вислоухих коз нубийских пород начали делать под Талдомом Дорогостоящий сыр из молока зубров начали производить в Приокско-Террасном заповеднике

Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (8/10) В Подмосковье набирают обороты различные виды туризма. Найдите фейк: Фото flickr.com,Val Astraverkhau © Подмосковье включили в число лучших российских регионов для болотного туризма Зимние туры «В поисках братьев-месяцев» стали проводить в лесах Подмосковья Сталкеры организовали экскурсии по заброшкам Подмосковья

Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (9/10) Общественный транспорт в Московском регионе активно развивается, но эта новость все же пока из области фантастики: Фото © К 2021 году в Москве появятся трамваи без водителей Московские центральные диаметры к 2023 году свяжут все московские аэропорты В Москве планируется строить по 100 километров дорог в год

Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (10/10) В Подмосковье готовятся с размахом отметить Масленицу. Какая новость о проводах зимы – фейк? Фото Ангелина Никифорова © Одинцовское ИА 20-метровый блинный Кремль с «икорными» звездами на башнях построят в подмосковном Серпухове РИАМО в честь Масленицы разыграет в соцсетях блендер, набор посуды и весы Боярин Одинец прибудет на главную Масленицу Подмосковья

Подозрительный Похоже, что фильтровать фейки вы почти научились. По крайней мере важную для себя информацию вы проверяете в других источниках. Поздравляем, это важный навык в наше время избытка информации. Но иногда вы все же ведетесь на заголовок, так как, возможно, воспринимаете новости как развлечение – будьте бдительнее. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Новостник Вы в курсе всех новостей, а возможно, сами их и делаете. Похоже, вы листаете новостную ленту, как только просыпаетесь, и не можете без этого заснуть. Вы подписаны на новостные телеграм-каналы и первым узнаете все срочные новости. Поэтому подсунуть вам фейк практически нереально. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Наивный Не стоит доверять СМИ на все сто, ведь иногда ради хайпа журналисты могут передернуть факты и исказить информацию! Только наши бабушки верили всему, что печатают в газетах и говорят дикторы на ТВ. Проверяйте информацию, даже если она напечатана в районной газете или на популярном сайте. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

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