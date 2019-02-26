Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ
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Госдума предложила штрафовать СМИ за распространение фейковых новостей. Сможете ли вы отличить фейк от реального заголовка?
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (1/10)
Дерзкое похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи стало самой обсуждаемой новостью этой зимы. Какого заголовка не было в СМИ?
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (2/10)
В начале года жители Московского региона обнаружили на полках супермаркетов девяток яиц. Какой заголовок является фейковым?
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (3/10)
Зима-2019 преподнесла немало сюрпризов. Какая новость о погоде – фейк?
Фото Александр Манзюк © РИАМО
Снегопад в конце января в Москве установил рекорд века
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Сурок из Московского зоопарка пообещал москвичам весну 1 марта
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (4/10)
Какой новости о московских парковках не было в последнее время?
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (5/10)
Прошедший год стал настоящим прорывом в строительстве Московского метрополитена. Какого заголовка не было в СМИ?
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (6/10)
Переход Подмосковья на раздельный сбор мусора стал одной из главных тем 2019 года. Найдите заголовок, которого не могло появиться.
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Переработка мусора из «чистого» контейнера даст новую жизнь пластиковым бутылкам и макулатуре
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (7/10)
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Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (8/10)
В Подмосковье набирают обороты различные виды туризма. Найдите фейк:
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (9/10)
Общественный транспорт в Московском регионе активно развивается, но эта новость все же пока из области фантастики:
Правда или фейк? Проверьте, насколько вы верите СМИ (10/10)
В Подмосковье готовятся с размахом отметить Масленицу. Какая новость о проводах зимы – фейк?
Фото Ангелина Никифорова © Одинцовское ИА
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Подозрительный
Похоже, что фильтровать фейки вы почти научились. По крайней мере важную для себя информацию вы проверяете в других источниках. Поздравляем, это важный навык в наше время избытка информации. Но иногда вы все же ведетесь на заголовок, так как, возможно, воспринимаете новости как развлечение – будьте бдительнее.
Новостник
Вы в курсе всех новостей, а возможно, сами их и делаете. Похоже, вы листаете новостную ленту, как только просыпаетесь, и не можете без этого заснуть. Вы подписаны на новостные телеграм-каналы и первым узнаете все срочные новости. Поэтому подсунуть вам фейк практически нереально.
Наивный
Не стоит доверять СМИ на все сто, ведь иногда ради хайпа журналисты могут передернуть факты и исказить информацию! Только наши бабушки верили всему, что печатают в газетах и говорят дикторы на ТВ. Проверяйте информацию, даже если она напечатана в районной газете или на популярном сайте.
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