РИАМО - 26 фев. Возгорание в строении на железнодорожной станции «Никольское» в Балашихе Горьковского направления Московской железной дороги могло произойти из-за поджога, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы МЖД.

Во вторник в 05:45 на платформе «Никольское» Горьковского направления МЖД произошло возгорание в бытовом помещении, примыкающем к билетным кассам. По данным на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в 06:10 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. В тушении пожара приняли участие три единицы техники и 11 человек.

«По предварительной информации, это был поджог. Городские пожарные расчеты в течение 20 минут устранили возгорание. Ситуация не повлияла на движение пригородных поездов и на работу платформ», - отметил собеседник агентства.