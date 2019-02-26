РИАМО – 26 фев. В Подмосковье свыше 400 учителей привлекут в села, в регионе реализуется множество мер социальной поддержки, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«На сегодняшний день в сельской местности работает порядка 10 тысяч учителей. В настоящее время потребность в педагогах в сельской местности составляет около 400 специалистов, именно такого количества учителей нам сейчас не хватает на этих территориях. В ближайшее время планируем их привлечь», – отметила Забралова.

Она добавила, что сейчас в общеобразовательных учреждениях Московской области работает почти 46 тысяч учителей.

«Подмосковье укомплектовано учителями более чем на 98%. Специалистов привлекаем разными способами, среди них: заключение целевых договоров с вузами, создание на базе школ специализированных классов. Также в регионе реализуется множество мер социальной поддержки. Для молодых педагогов существуют «подъемные» в размере 150 тысяч рублей, которые выплачиваются по частям: в первый год работы – 50 тысяч, в конце второго года – 100 тысяч», – уточнила Забралова.

Кроме того, по ее словам, с 1 сентября молодые педагоги также получают доплату 6 тысяч рублей, это касается и классных руководителей.

«С 2016 года в регионе работает программа «Социальная ипотека». Всего в этом году получить сертификат на приобретение жилья по программе смогут 90 специалистов», – резюмировала Забралова.