РИАМО – 26 фев. В центре Москвы полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму около трех миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 23-летнего жителя Москвы, подозреваемого в хищении крупной денежной суммы путем мошенничества», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что в дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Подмосковья, который сообщил, что в помещении одного из банков в Руновском переулке передал малознакомому молодому человеку 2,9 миллиона рублей для обмена их на иностранную валюту по выгодному курсу.

«Но, получив деньги, тот скрылся», – дополнила Волк.

Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в одном из хостелов в районе Павелецкого вокзала», – уточняется на сайте.

Установлено, что 23-летний житель столицы пообещал потерпевшему обменять денежные средства через своего знакомого, якобы работающего в кредитной организации. А после передачи ему наличных вышел через другую дверь здания.

«В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Часть похищенного изъята», – заключается в материале.