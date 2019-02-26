РИАМО - 26 фев. Жители Подмосковья мало жалуются на повышение платы за вывоз мусора и новую строчку в платежке, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

«Мы прогнозировали, что будет много жалоб от населения на новую строчку и отказ жителей платить, но состав жалоб мы получили совершенно другой. Благодаря тому, что мы удержали уровень 2,5%, у нас сегодня жалоб на рост платы и на появление новой услуги является минимальным», - сказал Хромушин.

Он подчеркнул, что основные вопросы жителей касаются отсутствия синих контейнеров, определения порядка расчетов и сроков вывоза мусора.

«У нас есть целый ряд муниципальных образований, их немного, где у нас, к сожалению, региональные операторы по синим контейнерам создали «красную зону». Шаховская и Лотошинский район - вообще нет синих контейнеров, коллегам задача - за эту неделю поставить их и начать работать», - отметил Хромушин.



Он добавил, что нет синих контейнеров в Дубне и Талдомском городском округе. В Ступине их около 5%, в Котельниках - 14%.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Кроме того, для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.