РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Региональный этап всероссийской олимпиады профмастерства по информатике и вычислительной технике пройдет на базе Красногорского колледжа 13 и 14 марта, ожидается участие более 80 студентов колледжей Подмосковья, сообщается на официальной странице Красногорского колледжа в соцсети «ВКонтакте».

В Красногорском колледже руководитель регионального центра компетенций в области информационно-коммуникационных технологий Ильсия Шанаурова провела заседание рабочей группы по вопросам организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «Информатика и вычислительная техника».

«Сроки проведения олимпиады на базе Красногорского колледжа – 13 и 14 марта. Предварительное количество участников по итогам проведенного начального этапа – 81 человек из 27 профессиональных образовательных организаций Московской области», – говорится в сообщении.

Участниками олимпиады могут стать студенты в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по программам подготовки специалистов среднего звена. Победитель и призеры заключительного этапа становятся кандидатами на присуждение премии по поддержке талантливой молодежи, учрежденной указом президента РФ.