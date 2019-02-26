РИАМО – 26 фев. Первые грузовые машины японской компании HINO могут сойти с конвейера нового завода в подмосковных Химках весной 2020 года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Во вторник заместитель председателя правительства Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках деловой поездки в Японию провел в Токио переговоры с руководством компании HINO, которая планирует построить в Химках завод по производству грузовых автомобилей. В течение четырех дней в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Подмосковья.

«Провели рабочие переговоры с руководителями компании HINO, в апреле выберем дату для закладки камня. Японские коллеги ожидают, что через год завод уже начнет производить две тысячи автомобилей на территории Московской области», – сказал Хромов журналистам.

Он отметил, что уже начались земельные работы, до конца года планируется завершить строительство.

«По результатам сегодняшних переговоров мы поняли, что Московская область и дальше намерена оказывать поддержку. При строительстве завода очень важен этап подготовки. Правительство Подмосковья всячески нам помогает», – заявил журналистам вице-президент компании HINO Сатору Мори.

Как уточнили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области, будущий завод разместят на участке площадью более 5 гектар, его производственная мощность составит 2 тысячи автомобилей в год. Благодаря проекту в регионе создадут порядка 50 рабочих мест. При этом объем инвестиций в проект составляет около 17 миллионов долларов.