РИАМО - 26 фев. В связи с мокрым снегом и гололедом Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Во вторник и в ближайшие дни ожидаются перепады температурных режимов, выпадение осадков в виде мокрого снега, а также образование гололеда и порывы ветра до 12 метров в секунду.

«Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем», - отмечается в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях.

Также сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, так как на такой дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы.