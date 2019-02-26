РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Труп мужчины обнаружили возле дома №19 на Речной улице в подмосковном Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» житель города Сергей Новиков.

«Утром около 08:00 - 09:00 мама моей супруги вышла из дома и пошла на автобусную остановку. По дороге она увидела человека, стоящего на коленях на пешеходной дорожке с просунутой между прутьями забора головой», – сказал Новиков.

Он отметил, что тело человека стояло со стороны пешеходной дорожки рядом с домом №19 по Речной улице, а голова была просунута в сторону проезжей части.

«Она (мама жены – ред.) подумала, что мужчина пьяный или ему стало плохо. В общем, она решила подойти, чтобы помочь, взяла его за плечо, а у него на шее синий след, как будто его душили», – добавил Новиков.

Однако представитель ГУ МВД России по Московской области сообщил «РИАМО в Красногорске», что обнаруженный 25 февраля труп мужчины 1969 года рождения был без внешних признаков насильственной смерти.

По словам Новикова, его теща попросила прохожих вызвать скорую помощь, но диспетчер сказала, что уже знает о случившемся. Вышедшая из дома около 9:00 супруга Новикова стала очевидцем того, как тело грузили в автомобиль, а полицейские опрашивали возможных свидетелей.