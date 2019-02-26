РИАМО - 26 фев. Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска, супруга скончавшегося Игоря Малашенко, рассказала, что перед смертью муж опасался угроз, сообщает Газета.ru.

Бывший генеральный директор, один из создателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании.

«Игорь лично мне говорил, что не собирается умирать, еще месяца два назад. Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз», - написала Рынска в Facebook.

Также, по ее словам, Малашенко уезжал в Испанию, чтобы разобраться со своими «гибралтарскими компаниями».

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001-2009 годах был гендиректором канала RTVI. Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.

Первой женой Малашенко была бывший художественный директор галереи «Манеж» Елена Малашенко (Пивоварова). О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала новая жена Малашенко журналистка Божена Рынска.