РИАМО – 26 фев. Закладку камня на месте строительства завода по производству грузовых автомобилей HINO в подмосковных Химках планируют провести в апреле, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Во вторник заместитель председателя правительства Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках деловой поездки в Японию провел в Токио переговоры с руководством компании HINO, которая планирует построить в Химках завод по производству грузовых автомобилей. В течение четырех дней в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Московской области.

«Очень приятно, что вы откликнулись на нашу просьбу встретиться. Мы еще раз выражаем уверенность в том, что ваш завод будет построен вовремя, в срок, и вы будете выпускать столько машин, сколько запланировали. Со стороны Московской области и от имени губернатора смею заверить, что поддержка проекту будет оказана в полном объеме <...> Сейчас идет рабочий процесс, надеемся, что в апреле сможем заложить камень для строительства завода», – сказал Хромов в ходе переговоров.

Он отметил, что Подмосковье является надежным партнером для всех бизнесменов, располагающих свои подразделения на ее территории. В регионе налажен процесс взаимодействия с компаниями для решения возникающих вопросов.

«Мы рады слышать, что речь уже идет о закладке камня. <...> Я очень рад, что вы нашли время посетить наш офис. Я был в Московской области в 2017 году, когда мы презентовали свой проект. На пути к открытию завода у нас были вопросы, но совместными усилиями нам удается их решать, и мы движемся к конечной цели. Я мечтаю о том дне, когда завод заработает, и наши машины начнут ездить по российским дорогам. Очень надеюсь на вашу поддержку», – заявил вице-президент компании Hino Motors Ltd. Сатору Мори.

Как уточнили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области, будущий завод разместят на участке площадью более 5 гектар, его производственная мощность составит 2 тысячи автомобилей в год. Благодаря проекту в регионе создадут порядка 50 рабочих мест. При этом объем инвестиций в проект составляет около 17 миллионов долларов.

В середине февраля в доме правительства Московской области прошла встреча заместителя министра инвестиций и инноваций региона Антона Логинова с делегацией префектуры Тоттори (Япония) во главе с советником международного бизнес-центра Тоттори Сигеру Аоки.