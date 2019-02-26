РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 фев. Турнир по карате киокусинкай пройдет в подмосковных Люберцах 2 марта, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Встречай весну вместе со спортом! 2 марта во Дворце спорта «Триумф» пройдет открытый турнир городского округа Люберцы по киокусинкай. Более 100 спортсменов покажут всю красоту восточно-боевых единоборств», – говорится в сообщении.

Начало в 10:00, а старт соревнований – в 10:30.

Киокусинкай считается одним из самых трудных и жестких стилей карате. Он был создан в 50-х годах прошлого века в противовес множеству бесконтактных школ и постепенно завоевал популярность во многих странах мира и лег в основу ряда других контактных стилей карате.