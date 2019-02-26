РИАМО - 26 фев. Нарушение правил уборки снега и наледи внутридворового проезда стало самой частой жалобой от жителей Московской области на портале «Добродел» на прошлой неделе, сказал во вторник в ходе заседания регионального правительства министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Если посмотрим на срез тематик, которые волновали наших жителей, видим, что это по-прежнему связано с уборкой снега. Это пока на первом месте», - сказал Рымар.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, за прошедшую неделю на портал поступило свыше 1,1 тысячи сообщений по вопросам нарушения уборки снега и наледи. Кроме того, более 380 обращений жителей касались вопросов необходимости очистить дороги от снега и наледи.

«В виду сезонности снег потихоньку сходит, поэтому появляются новые тематики, например, категории, связанные с ямами на дорогах и проблемы с благоустройством дорог», - добавил Рымар.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.