РИАМО – 26 фев. Конфликт между двумя мужчинами в одном из суши-баров на юго-западе столицы закончился поножовщиной, один из оппонентов скончался на месте, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Так, 25 февраля в службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Старокачаловская, дом 1Б.

«Прибывшими на место полицейскими в помещении суши-бара по указанному адресу задержан гражданин 1993 года рождения, который изобличен в том, что в 16:40 в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, ножом причинил проникающее колото-резаное ранение груди гражданину 1994 года рождения, от которого последний скончался на месте», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».