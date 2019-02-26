РИАМО - 26 фев. Предоставление льгот для многодетных семей и людей старшего возраста должно стать приоритетом в работе органов власти в Подмосковье, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Из главного на прошлой неделе - это послание президента, все мы четко поняли указания, приоритеты, которые были сказаны как в социально-экономической сфере. Большое внимание и посыл регионам к внимательному отношению льготирования многодетных семей, людей старшего возраста, дополнительное внимание, забота, которую власти всех уровней должны проявлять, также прозвучало в послании нашего президента. Прошу это иметь ввиду», - сказал Воробьев.

Он также подчеркнул, что необходимо уделять внимание обеспечению инвестиционного климата.

Президент России Владимир Путин дал поручения по поддержке семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля.

Обращаясь в ходе послания к правительству и Центробанку, Путин поручил последовательно снижать ставки по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже. Льгота по ипотеке для многодетных, по словам президента, должна быть продлена на весь срок кредита. Семьям, где родился третий и последующий ребенок, Путин поручил выплачивать 450 тысяч рублей в счет погашения их ипотечного кредита, пересчитав выплаты с 1 января 2019 года.

Также Путин предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Кроме того, президент заявил, что многодетные семьи необходимо освободить от земельного налога на участки в шесть соток. Согласно поручению главы государства, правительству и ЦБ предстоит разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, чтобы у семей была возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом.

Также глава государства поручил изменить условия получения выплат на первого и второго ребенка, что в 1,5 раза увеличит число получателей этих денег. Пособие на содержание ребенка с инвалидностью, согласно поручению Путина, должно быть увеличено с 1 июля почти в два раза, до 10 тысяч рублей.