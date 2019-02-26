РИАМО - 26 фев. На подмосковный портал «Добродел» с момента его запуска поступило свыше 2 миллионов жалоб и предложений, на прошлой неделе на портале зарегистрировалось 14 тысяч новых пользователей, сказал во вторник в ходе заседания регионального правительства министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Отмечу, что портал у нас работает с 1 октября 2015 года. И мы перевалили знаковый рубеж - 2 миллиона жалоб мы на прошлой неделе превысили. То есть с момента запуска проекта мы более 2 миллионов жалоб отработали. В том числе партнерство», - сказал Рымар.

Он отметил, что за прошлую неделю на портал «Добродел» поступило свыше 12 тысяч сообщений. Также новыми пользователями стали 14 тысяч жителей Подмосковья.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.