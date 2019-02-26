РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Жители Подольска от 14 и до 18 лет смогут отправить свои работы на фотоконкурс «Люблю жизнь» до 1 апреля, победителей наградят на благотворительном концерте во Дворце молодежи, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«Подольская молодежная общественно-политическая организация «Молодая Гвардия» совместно с волонтерским движением «Подари жизнь» с 1 марта и до 1 апреля проведет прием работ на фотоконкурс «Люблю жизнь». Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 до 18 лет. На конкурс принимаются любые фотографии на тему: «Жизнь во всех ее проявлениях», – сказала организатор.

Она добавила, что работы вместе с ФИО, возрастом и контактными данными автора принимаются в электронном виде на почту: Mypodolsk1@gmail.com.

«Победителей и призеров ждут почетные грамоты и кубки. Итоги конкурса подведут 3 апреля. Лучшие работы будут представлены на фотовыставке на благотворительном концерте во Дворце молодежи 6 апреля. Тогда же и состоится награждение призеров», – пояснила организатор мероприятия.