РИАМО - 26 фев. Завершить работу по оборудованию площадок для раздельного сбора мусора в Подмосковье должны до конца первого квартала, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас должно быть оборудовано 20 тысяч площадок, за первые два месяца мы оборудовали максимум 10 (тыс - ред.). Поэтому до конца первого квартала, я надеюсь, мы завершим эту организационную работу и выйдем на стабильную, так называемую, крейсерскую скорость, обеспечим все площадки. А люди требуют, чтобы были синие контейнеры, чтобы раздельный сбор мусора осуществлялся», - сказал Воробьев.

По словам главы региона, особая ответственность и нагрузка ложится на региональных операторов.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Кроме того, для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.