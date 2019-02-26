РИАМО – 26 фев. Один из лидеров запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), дистанционно организовавший и лично контролировавший в режиме онлайн террористические атаки в Швеции и Таджикистане, готовил и две подобные акции в Москве, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Нораки приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, затем — пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ. При этом сам Нораки пока недоступен для спецслужбы», - отмечается в статье.

По данным участников расследования, первая террористическая бригада Нораки в Москве сформировалась вообще без его участия. Ее весной 2016 года создал перебравшийся в Россию рабочий-строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев. Посещая мечети в столице и подмосковной Яхроме, экстремист подобрал себе единомышленников, среди которых оказались этнические таджики, уроженцы Дагестана, армянин и русский, из которых сформировал некое подобие джамаата. На собраниях ячейки, происходящих в квартире Бабаева на Суздальской улице Москвы, ее члены в основном просматривали и обсуждали видеоролики, распространяемые лидерами ИГ через интернет.

По данным следствия, главарь планировал сначала напасть на полицейский патруль и с помощью отобранного оружия добыть средства для поездки. Затем заговорил о совершении терактов в аэропорту, но все предложения Бабаева были отвергнуты сообщниками как слишком опасные и трудновыполнимые. В итоге ячейка оставалась в автономном и, по сути, спящем режиме до тех пор, пока летом 2016 года к ней не присоединился еще один строитель из Таджикистана — Наим Махмадалиев, c которым экстремисты случайно познакомились в чайхане.

В отличие от Бабаева, Махмадалиев поддерживал контакты через мессенджер Telegram и мобильное приложение Zello, позволяющее использовать смартфон в режиме рации, с одним из лидеров этой организации Тоджиддином Назаровым (Абу-Усамой Нораки). Узнав, что его подопечный заручился поддержкой еще семерых сочувствующих, Нораки дал команду активировать спящую ячейку, пообещав всем ее членам средства на проезд в Сирию и свои личные рекомендации для вступления в ИГ.

По данным близкого к расследованию источника, сотрудники ФСБ негласно наблюдали за опасной группой еще с момента ее формирования, однако брать боевиков не торопились, рассчитывая через них выйти на ближневосточного организатора. Когда же в ячейке зашла речь о получении крайне нестабильного, опасного в обращении и непригодного для длительного хранения взрывателя на основе трипероксида ацетона, злоумышленников пришлось задержать в экстренном порядке.

Пока боевики Мусалима Бабаева давали показания на предварительном следствии и раскаивались в содеянном, Абу-Усама Нораки успел все так же дистанционно — через Telegram и Zello — сформировать в Московском регионе еще одну диверсионно-террористическую бригаду ИГ. В нее вошли живущие и работающие в Москве земляки организатора: продавец обуви Бахтиер Махмудов, разнорабочий Зафархон Рахматов и врач Руслан Баширов.

Нораки снял для них через посредников квартиру в поселке санатория имени Герцена в Подмосковье, обеспечил банду двумя автоматами АКС-74, гранатами и патронами. По видеоинструкциям «амира» один из боевиков изготовил две мощные бомбы, к которым оставалось присоединить только электроцепи с замыкателями и детонаторы. Весь этот арсенал террористам было приказано использовать 12 декабря 2017 года, в День Конституции.

Все заговорщики по приговору Московского окружного военного суда получили сроки от 14 до 19 лет. Члены группы Бабаева успели даже обжаловать вынесенное решение в Верховном суде, который их доводы отверг.

Абу-Усама Нораки успел за это время подготовить и реализовать по крайней мере две крупные террористические атаки в других странах. В апреле 2017 года он вышел на виртуальный контакт со своим постоянно живущим в Швеции земляком Рахматом Акиловым и убедил его раздавить грузовым автомобилем толпу отдыхающих в центре Стокгольма.

В июле прошлого года Нораки дистанционно удалось завербовать группу из семи своих земляков в возрасте от 15 до 22 лет, уроженцев таджикского города Нурека (Норак в местном варианте). Наслушавшись речей «авторитетного» соседа, те сели в джип и, разогнавшись на автодороге в Дангаринском районе, снесли под откос группу путешествующих на велосипедах иностранцев. Затем остановились, вышли из внедорожника и стали добивать раненых ножами.

При этом до самого Назарова спецслужбы так и не добрались. По некоторым данным, сейчас он проживает в иракском Мосуле.

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