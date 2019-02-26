РИАМО - 26 фев. Власти столицы приняли решение об отказе инвестору в строительстве офисного центра вместо магазина в Большом Саввинском переулке, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 21 февраля 2019 года согласилась с нецелесообразностью внесений изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: переулок Большой Саввинский, владение 16/14, строение 7 (ЦАО)», - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному адресу расположен магазин. Площадь объекта составляет порядка 270 квадратных метров.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, в намерения инвестора входило строительство по указанному адресу офисного здания. Однако по итогам публичных слушаний было принято решение об отказе во внесении изменений в ПЗЗ.