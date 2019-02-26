РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 фев. Полицейские в Королеве задержали 19-летнюю девушку и 23-летнего мужчину, подозреваемых в серии краж, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Приезжие из Рязани, находясь на улице Исаева в Королеве, подошли к женщине, стоящей в очереди за мороженым, и похитили из кармана ее пуховика мобильный телефон. Материальный ущерб составил 25 тысяч рублей.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали правонарушителей на одной из улиц городского округа Королев. Кроме того, в ходе следствия была установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичной кражи. Общий материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемых задержали под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Жители Королева могут сообщить об аналогичном преступлении по телефону дежурной части: 8(495)511-59-00.