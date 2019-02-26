РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. В ходе пьяной ссоры в поселке Архангельское Красногорска мужчина убил собутыльника, подозреваемого задержали, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

По его словам, 25 февраля в 0:35 в поселке Архангельское с множественными ссадинами на теле обнаружен труп мужчины 1979 года рождения. Преступление было совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре. Оба мужчины – приезжие из Вологодской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Красногорску мужчина 1975 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» Уголовного кодекса РФ», – сказал сотрудник МВД.