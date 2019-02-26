РИАМО – 26 фев. В Москве стартовал проект Большая арктическая экспедиция, столичным школьникам предлагают ответить на вопросы онлайн-викторины и пройти отборочные испытания, после которых 14 лучших ребят отправятся в Арктику, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московских школьников приглашают стать участниками Большой арктической экспедиции – 2019. Старт проекта объявили на совещании городского департамента образования и науки», – говорится в сообщении.

Участником Большой арктической экспедиции может каждый. Нужно только ответить на вопросы онлайн-викторины и получить сертификат.

«Наша команда арктических исследователей разделится на два экспедиционных отряда – «Барнео» и «Полюс». Отряду «Барнео» предстоит в Центральной Арктике на российской научной дрейфующей станции Барнео провести ряд опытов и экспериментов, а цель отряда «Полюс» – на лыжах достичь «вершины планеты»», – уточнил директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро.

Кроме того, чтобы отправиться в Арктику в составе экспедиционных отрядов, ребятам предстоит пройти отбор во время учебно-тренировочных сборов в Карелии и защитить свои исследовательские проекты «Арктика-2019».

Так, 14 московских школьников, которые станут лучшими в отборочных испытаниях, отправятся вместе с Матвеем Шпаро в Арктику.