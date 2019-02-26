РИАМО - 26 фев. В подмосковной Ивантеевке с 19 по 24 февраля прошла социальная ярмарка «Ценопад», на ней были зафиксированы рекордные продажи рыбной продукции, которой было куплено свыше 1 тонны, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

В Ивантеевке прошла традиционная социальная ярмарка «Ценопад», на которой 52 участника - производители Московской области и соседних регионов - представили широкий ассортимент продовольственных товаров, фермерскую продукцию, а также товары повседневного спроса, текстиль и сувениры по специальным ценам, которые ниже среднерыночных минимум на 15%.

«В этот раз наибольшей популярностью пользовалась рыбная продукция – реализовано 1310 килограммов, а также 1,6 тысячи штук консервов (тушенка, красная икра, печень трески, скумбрия, килька, сельдь, икра минтая, тунец, рагу из лососевых рыб, кабачковая икра, оливки, грибы)», - отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Кроме того, большим спросом пользовалась молочная продукция (домашний творог и сметана, молоко, простокваша, йогурты, кумыс, молоко, брынза) – реализовано 670 килограммов, а также кондитерские и хлебобулочные изделия, сухофрукты, овощи и фрукты, пряники и полотенца с праздничной символикой, посвященной Дню защитника Отечества, сувениры и подарочные наборы.