РИАМО – 26 фев. Прокуратура готова участвовать во внеплановых проверках работы столичных застройщиков, сейчас в Москве их насчитывается около 300, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова по итогам заседания межведомственного совещания в прокуратуре столицы по вопросам защиты прав граждан – участников долевого строительства и исполнению мероприятий «Дорожной карты» по проблемным объектам. Поправками в федеральный закон о долевом строительстве (№214-ФЗ) плановые проверки, проводимые в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства жилья, отменены.

«Теперь Москомстройинвест может выходить только на внеплановые проверки. Основанием для проведения таких проверок может послужить анализ ежеквартальной отчетности застройщика, отступление от графика работ на объекте, заявления граждан, а также заявление банка», – сказала Пятова.

Она пояснила, что поскольку застройщики открыли в банках специальные счета, платежи, направленные на строительство, теперь контролируют банки.

«И, в случае выявления незаконных операций, банк будет уведомлять об этом контролирующий орган», – дополнила председатель Москомстройинвеста.

Пятова уточнила, что поддержка прокуратуры и правоохранительных органов позволит повысить результативность и качество работы в этом направлении.

«Основное внимание будет уделено застройщикам, нарушающим нормативы целевого использования денежных средств, а также допускающим просрочки при передаче объектов и срывающим графики производства работ», – подчеркнула Пятова.

В настоящее время в Москве с привлечением средств населения работает свыше 300 застройщиков, в строительство привлечено 1,4 триллиона рублей средств населения