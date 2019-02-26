РИАМО - 26 фев. Утром во вторник движение на дорогах столицы затруднено, пробки оцениваются в шесть баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, на северо-западе и юге МКАД зафиксированы большие пробки. Затруднения отмечаются на Третьем транспортном кольце и почти по всей длине Садового кольца.

Заторы образовались на Кутузовском проспекте, Звенигородском, Дмитровском, Ярославском шоссе и проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Ленинградском, Рязанском и Волгоградском проспектах, проспекте Андропова, Каширском шоссе, Профсоюзной и Липецкой улице. Кроме того, сильно загружены улицы в самом центре столицы.

По прогнозу сервиса, в 11 часов ситуация немного улучшится, загруженность движения будет оцениваться в пять баллов, а к 12 часам опустится до четырех баллов.

В Подмосковье и Москве на 26 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.